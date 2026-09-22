Сауд бин Сакр принял генерального консула Индии в Дубае и северных эмиратах

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 22 сентября 2026 года (WAM) -- Член Высшего совета, правитель Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими принял сегодня генерального консула Индии в Дубае и северных эмиратах д-ра Эммади Вишну Вардхана Редди.

Д-р Редди прибыл поприветствовать Его Высочество по случаю вступления в новую должность.

Его Высочество шейх Сауд бин Сакр приветствовал генерального консула и пожелал ему успехов в исполнении обязанностей, выразив надежду, что его работа будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между ОАЭ и Индией в различных сферах.