Заместитель министра иностранных дел ОАЭ получил копию верительных грамот посла ЮАР

АБУ-ДАБИ, 22 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель министра иностранных дел ОАЭ Омар Обейд Аль Хасан Аль Шамси получил копию верительных грамот посла Южно-Африканской Республики в ОАЭ Булелани Гратитьюда Магванише.

Аль Шамси пожелал новому послу успехов в исполнении обязанностей и подтвердил стремление ОАЭ к расширению сотрудничества с ЮАР в интересах двух стран и их дружественных народов.

Со своей стороны, Булелани Гратитьюд Магванише отметил высокий авторитет ОАЭ на региональной и международной арене под руководством президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна и выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие отношений между двумя странами в различных сферах.