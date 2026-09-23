Абдулла бин Заед принял участие во встрече Трампа с лидерами арабских и мусульманских стран на полях Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян принял участие во встрече президента США Дональда Трампа с рядом лидеров и министров иностранных дел арабских и мусульманских стран на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во встрече приняли участие король Иордании Его Величество Абдулла II бин Аль Хусейн, эмир Катара Его Высочество шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сирии Ахмед Аш-Шараа, наследный принц Кувейта Его Высочество шейх Сабах Халед Аль-Хамад Аль-Сабах, премьер-министр Ирака Али Аз-Заиди, премьер-министр Ливана д-р Наваф Салам, премьер-министр Египта д-р Мустафа Мадбули, министр иностранных дел Саудовской Аравии Его Высочество принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Иордании Айман Ас-Сафади, министр иностранных дел Бахрейна д-р Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни, а также посол Омана в США Талал бин Сулейман бин Хабиб Аль Рахби.

На встрече обсуждались последние события в регионе и ситуация на Ближнем Востоке, а также пути укрепления безопасности и стабильности и создания условий для развития и экономического процветания народов региона.

Участники также обсудили механизмы укрепления многостороннего международного взаимодействия в поддержку усилий по достижению мира, обеспечению стабильности и развитию, а также по преодолению региональных и международных вызовов.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа, направленные на укрепление безопасности и стабильности, содействие миру и развитию на Ближнем Востоке.

Глава МИД подтвердил поддержку ОАЭ региональных и международных усилий, направленных на снижение напряженности и установление прочного мира, который способствовал бы укреплению безопасности, стабильности и благополучия всех народов региона.

Его Высочество шейх Абдулла также подчеркнул глубину стратегических отношений между ОАЭ и США, основанных на прочном фундаменте доверия, взаимного уважения и общих интересов, а также плодотворного сотрудничества во многих ключевых сферах в поддержку приоритетов развития двух дружественных стран.

Во встрече также приняли участие государственный министр Лана Заки Нуссейбе, государственный министр Саид бин Мубарак Аль Хаджери и посол ОАЭ в США Юсеф Аль Отейба.