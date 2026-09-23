Объем несырьевого экспорта России за семь месяцев превысил 96 млрд рублей

МОСКВА, 23 сентября 2026 года (WAM) -- Несырьевой неэнергетический экспорт России за семь месяцев 2026 года вырос на 8%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках всероссийской премии "Сделано в России. Экспортер года", сообщает ТАСС.

"Также мы видим положительную динамику и по первым семи месяцам этого года - 8%", - приводит его слова ТАСС.

По словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, объем несырьевого экспорта превысил 96 млрд рублей. Из них 15,9 млрд рублей - объем экспорта компаний МСП.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2025 году вырос на 11%.