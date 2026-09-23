Руководители ОАЭ поздравили короля и наследного принца Саудовской Аравии с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 23 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание хранителю двух святынь королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль Сауду по случаю 96-го Национального дня Королевства.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян также направили аналогичные поздравления королю Салману бин Абдулазизу Аль Сауду.

Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян, Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян также поздравили наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.