Абдулла бин Заед встретился в Нью-Йорке с министрами иностранных дел и высокопоставленными официальными лицами

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел в Нью-Йорке отдельные встречи с рядом министров иностранных дел, участвующих в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Его Высочество шейх Абдулла встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Болгарии д-ром Велиславой Петровой-Чамовой, министром иностранных и европейских дел Мальты Крисом Фирном, министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом, великим канцлером Суверенного военного Мальтийского ордена Риккардо Патерно ди Монте Купо и министром иностранных дел и торговли Маршалловых Островов Калани Канеко.

В ходе встреч стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества и партнерства в различных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, продовольственную безопасность, передовые технологии, культуру, образование и здравоохранение, а также искусственный интеллект, возобновляемую энергетику и климат.

Стороны также рассмотрели ряд вопросов повестки 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе укрепление многостороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках международных организаций в поддержку усилий по обеспечению международного мира и безопасности и достижению устойчивого развития.

В ходе встреч Его Высочество шейх Абдулла подтвердил приверженность ОАЭ развитию эффективных партнерских отношений с дружественными странами по всему миру, а также расширению сотрудничества и координации в целях продвижения совместной работы и поддержки международных усилий по достижению мира, стабильности и развития.

Его Высочество шейх Абдулла и министры иностранных дел также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным событиям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, стороны обсудили подготовку ОАЭ к проведению совместно с Сенегалом Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая пройдет с 8 по 10 декабря, а также пути укрепления международных усилий в области водной безопасности и разработки устойчивых решений проблем, связанных с водными ресурсами.

Его Высочество шейх Абдулла также председательствовал на трехсторонней встрече с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и министром иностранных дел Индии д-ром Субраманьямом Джайшанкаром в рамках инициативы трехстороннего сотрудничества ОАЭ, Франции и Индии.

Участники обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов, связанных с развитием сотрудничества в различных сферах в соответствии с приоритетами трех стран. Министры также обменялись мнениями по региональным и международным событиям и вопросам повестки Генеральной Ассамблеи ООН.

Во встречах приняли участие государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль Хашими, министр внешней торговли д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр Лана Нуссейбе и государственный министр Саид Аль Хаджери.