Под патронажем президента ОАЭ в Абу-Даби пройдет ADIPEC 2026

АБУ-ДАБИ, 23 сентября 2026 года (WAM) -- Международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2026 пройдет со 2 по 5 ноября в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC) под патронажем президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна.

Мероприятие будет посвящено привлечению инвестиций в устойчивые и интеллектуальные энергетические системы. Участие в нем подтвердили министры, руководители компаний и высокопоставленные представители энергетического, технологического, финансового и промышленного секторов.

ADIPEC объединит в Абу-Даби представителей мировой энергетической отрасли на фоне роста глобального спроса на энергию, геополитической нестабильности, инфраструктурных ограничений и стремительного развития искусственного интеллекта. В этих условиях энергетическая безопасность приобретает особое значение для экономической стабильности и роста.

ADIPEC 2026, крупнейшая в мире энергетическая конференция и выставка, соберет политиков, производителей энергоресурсов, инвесторов, руководителей технологических компаний и потребителей. Значимую роль в проведении форума играет статус ОАЭ как надежного поставщика энергоресурсов, долгосрочного инвестиционного партнера и глобального центра технологий и промышленности.

Участники обсудят общие приоритеты, развитие коммерческого сотрудничества и реализацию проектов и решений, необходимых для обеспечения надежных и доступных поставок энергии и долгосрочного экономического роста.

В числе спикеров, уже подтвердивших участие в ADIPEC 2026, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль бин Мохаммед Аль Мазруи, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, министр энергетики и минеральных ресурсов Иордании Салех Харабше, государственный министр Нигерии по вопросам газа Экперикпе Экпо, генеральный директор Shell Ваэль Саван, председатель совета директоров и генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне, генеральный директор bp Мег О’Нил, президент и генеральный директор Oxy Ричард Джексон, генеральный директор ENI Клаудио Дескальци, президент и генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух, председатель совета директоров Zhenhua Oil Ван Юэтао, генеральный директор SLB Оливье Ле Пеш, председатель совета директоров и генеральный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, председатель совета директоров и генеральный директор YPF Орасио Марин, генеральный секретарь и генеральный директор Всемирного энергетического совета д-р Анджела Уилкинсон, президент и генеральный директор Dangote Group Алико Данготе, председатель совета директоров и генеральный директор Hunt Energy Holdings Хантер Хант, председатель совета директоров, президент и генеральный директор KBR Стюарт Брэди, генеральный директор и сооснователь Inclusive Brains д-р Оливье Улье, а также генеральный директор Японского центра сотрудничества в области нефти и устойчивой энергетики профессор Харухико Андо.

Председатель ADIPEC 2026 Абдулмуним Аль Кинди отметил, что недавняя нестабильность вновь подтвердила простую истину: энергетическая безопасность напрямую связана с экономической стабильностью. По его словам, в условиях роста спроса и стремительного развития искусственного интеллекта, который меняет как сам энергетический сектор, так и зависящие от него отрасли экономики, миру необходимо инвестировать заранее, опережая рост спроса, диверсифицировать источники поставок и укреплять инфраструктуру, технологии и компетенции, обеспечивающие бесперебойное энергоснабжение.

«ADIPEC 2026 будет сосредоточена на ключевых потребностях энергетической системы будущего: росте, надежности, интеллектуальных решениях и практической реализации. Объединив в Абу-Даби политиков, инвесторов, представителей технологических компаний и промышленного сектора, мы намерены содействовать инвестициям, проектам и партнерствам, необходимым для увеличения поставок энергии, повышения их надежности и доступности и одновременно поддержки глобального экономического роста», — сказал он.

В 2026 году стратегическая конференция ADIPEC пройдет в обновленном формате. Ее программа будет посвящена основным факторам, меняющим мировую энергетику, включая рост спроса, энергетическую безопасность, развитие инфраструктуры, инвестиции, искусственный интеллект, реализацию промышленных проектов и кадровый потенциал.

В рамках 11 программ и более 380 сессий министры, руководители компаний, инвесторы, представители органов власти и технологического сектора обсудят решения, партнерства и инвестиции, необходимые для увеличения энергоснабжения, ускорения развития инфраструктуры и повышения долгосрочной эффективности энергетических систем.

Конференция откроется новым Форумом по энергетической безопасности, который соберет министров, руководителей энергетических компаний, операторов инфраструктуры и инвесторов. Участники обсудят, как страны и компании могут повысить устойчивость энергетических систем, обеспечить надежность поставок и сохранить доступность энергоснабжения в условиях геополитической нестабильности и волатильности рынков.

Новые направления стратегической программы выставки и конференции охватывают энергетическую безопасность и устойчивость, политику, регулирование и управление, разведку и добычу, чистую энергетику, молекулярные энергоносители и управление выбросами углерода, энергосети, инфраструктуру и реализацию промышленных проектов, а также кадровый потенциал и профессиональные навыки.

Действующие программы также обновлены с учетом приоритетов, определяющих следующий этап развития энергетического сектора. В их числе искусственный интеллект, цифровые и технологические инновации, нефтепереработка и нефтехимия, а также промышленные цепочки создания стоимости.

Президент компании dmg events, организатора ADIPEC, Кристофер Хадсон отметил, что по мере изменений в мировой энергетике роль ADIPEC как площадки для диалога, сотрудничества и развития деловых связей становится все более значимой. По его словам, рост спроса на энергию, ограничения поставок и стремительное развитие технологий подчеркивают необходимость объединить лидеров отрасли для согласования приоритетов, привлечения инвестиций и ускорения реализации проектов и внедрения технологий, необходимых для обеспечения долгосрочной энергетической безопасности и экономического роста.

По словам Хадсона, высокий интерес к ADIPEC 2026 уже на раннем этапе свидетельствует о том, что представители отрасли видят значительные возможности для развития и одновременно понимают необходимость действовать без промедления. Он добавил, что, объединяя в Абу-Даби представителей органов власти, инвесторов, руководителей технологических компаний и производителей энергоресурсов, ADIPEC будет способствовать укреплению партнерских связей, развитию инноваций и созданию безопасных, надежных и доступных энергетических систем, необходимых миру.

Выставка ADIPEC станет международной деловой площадкой для заключения соглашений и развития коммерческого сотрудничества. В 2025 году в рамках мероприятия было заключено более 49 тыс. сделок общей стоимостью 53 млрд долларов, что свидетельствует о важной роли ADIPEC в привлечении инвестиций, развитии партнерских связей и реализации проектов.

Участие в ADIPEC 2026 уже подтвердили более 2 250 компаний, в том числе 54 национальные и международные энергетические компании, энергетические стартапы и независимые международные энергетические компании. Экспозиция разместится в 16 залах и будет включать 30 национальных павильонов.

ADIPEC 2026 укрепляет свои позиции как одно из наиболее влиятельных событий мировой энергетической отрасли, объединяя передовые технологии, а также возможности для сотрудничества и инвестиций, формирующие будущее энергетики.

На выставке будут работать четыре специализированные зоны, где заказчики, инвесторы и партнеры смогут ознакомиться с готовыми к внедрению технологиями и решениями, что поможет превратить перспективные возможности в конкретные проекты.