ЦБ ОАЭ ввел строгие меры в отношении отделений Bank Melli Iran

АБУ-ДАБИ, 23 сентября 2026 года (WAM) -- Центральный банк ОАЭ (CBUAE) объявил о введении строгих мер в отношении работающих в стране отделений иранского Bank Melli в соответствии со статьей (168-1-C) Федерального декрета-закона № 6 от 2025 года, регулирующего деятельность Центрального банка, финансовых учреждений и страхового сектора.

Решение принято в связи с нарушением действующих в ОАЭ законов, нормативных требований и предписаний надзорных органов, в том числе правил по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия.

По итогам проверок всем отделениям Bank Melli в ОАЭ запрещено проводить любые финансовые операции в Иран и из Ирана, в том числе операции по торговому финансированию и денежные переводы. Решение принято в рамках полномочий управляющего Центрального банка ОАЭ.

Центральный банк подчеркнул, что продолжит совершенствовать систему надзора и принимать необходимые меры для обеспечения надежности и целостности финансовой системы ОАЭ, а также следить за соблюдением финансовыми учреждениями и другими поднадзорными организациями установленных требований в соответствии с международными стандартами и передовой практикой.