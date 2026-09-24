Россия в январе – августе увеличила добычу газа на 3,4%, до 446,5 млрд куб. м — Росстат

МОСКВА, 24 сентября 2026 года (WAM) -- Россия в январе - августе 2026 года нарастила суммарную добычу газа (природный и попутный нефтяной) на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 446,5 млрд куб. м, следует из данных Росстата, сообщает ТАСС.

В частности, добыча природного газа за восемь месяцев составила 379 млрд куб. м, увеличившись на 3,8% год к году. В августе добыча составила 41,3 млрд куб. м, что на 4,5% выше, чем в июле, и на 1,1% больше, чем в августе 2025 года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - августе составило 23,1 млн тонн, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе производство СПГ составило 2,5 млн тонн, что на 7,6% больше, чем в июле, и на 29,7% выше, чем в августе 2025 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе - августе уменьшилась на 0,1% - до 67,5 млрд куб. м.

Россия в 2025 году снизила суммарную добычу газа на 3% - до 663,3 млрд куб. м.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в РФ в 2026 году составит 688,4 млрд куб. м, в 2027 году - 711,3 млрд куб. м, в 2028 году - 731,9 млрд куб. м.

Международное энергетическое агентство (МЭА) на 2026 год прогнозирует рост добычи газа в России на 3% - до 683 млрд куб. м.