Абдулла бин Заед встретился с вице-президентом Колумбии в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян встретился с вице-президентом Республики Колумбия Хосе Мануэлем Рестрепо на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в ряде ключевых направлений, прежде всего в сфере экономики, торговли, инвестиций и развития, а также пути дальнейшего расширения взаимодействия в рамках Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами.

На встрече также был рассмотрен ряд вопросов повестки дня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед отметил последовательное развитие двусторонних отношений и партнерства с дружественной Республикой Колумбия, выразив заинтересованность в поиске новых возможностей для укрепления сотрудничества, достижения взаимной выгоды для обеих стран и повышения благосостояния их народов.

Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и обменялись мнениями по ним.

Во встрече приняла участие государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль Хашими.