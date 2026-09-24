Абдулла бин Заед встретился с президентом Эквадора на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян встретился с президентом Республики Эквадор Даниэлем Нобоа на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи Его Высочество шейх Абдулла передал президенту Нобоа приветствия президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, а также вице-президента, заместителя премьер-министра и председателя Администрации президента Его Высочества шейха Мансура бин Заеда Аль Нахайяна и их пожелания дальнейшего прогресса и процветания Республике Эквадор и ее народу.

Президент Нобоа также передал приветствия президенту ОАЭ Его Высочеству шейху Мохамеду бин Заеду Аль Нахайяну, вице-президенту, премьер-министру ОАЭ и правителю Дубая Его Высочеству шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму, а также вице-президенту, заместителю премьер-министра и председателю Администрации президента Его Высочеству шейху Мансуру бин Заеду Аль Нахайяну и пожелал ОАЭ и их народу дальнейшего процветания и благополучия.

Стороны обсудили двусторонние отношения и перспективы расширения сотрудничества, прежде всего в сфере экономики, торговли, инвестиций и развития, в рамках Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами. Также был рассмотрен ряд вопросов повестки дня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед подтвердил стремление ОАЭ к углублению сотрудничества и партнерства с Республикой Эквадор и дружественными странами Латинской Америки, поддержке общих целей в области развития и содействию экономическому процветанию и благополучию всех сторон.

Шейх Абдулла бин Заед и президент Нобоа также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и обменялись мнениями по ним.

Во встрече приняли участие государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль Хашими и специальный посланник министра иностранных дел по вопросам природы Разан Халифа Аль Мубарак.