Абдулла бин Заед встретился с главами МИД и высокопоставленными чиновниками в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел в Нью-Йорке отдельные встречи с министрами иностранных дел ряда стран, участвующими в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Его Высочество шейх Абдулла встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел, международного бизнеса и сотрудничества Суринама Мелвином Бувой, министром иностранных дел Доминиканской Республики Виктором Бисоно Асой, федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Беате Майнль-Райзингер и министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано.

На встречах обсуждался ряд вопросов повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН, прежде всего укрепление многостороннего взаимодействия, поддержка усилий по достижению международного мира и безопасности, а также расширение международного сотрудничества в решении глобальных проблем.

Стороны также рассмотрели пути укрепления двустороннего сотрудничества и партнерства в различных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, продовольственную безопасность, передовые технологии, культуру, образование и здравоохранение, а также искусственный интеллект, возобновляемую энергетику и климат.

В ходе встреч Его Высочество шейх Абдулла подтвердил стремление ОАЭ укреплять международные партнерства и поддерживать усилия по развитию сотрудничества и конструктивного диалога. По его словам, такой подход способствует укреплению мира и стабильности, а также достижению всестороннего и устойчивого развития.

Его Высочество шейх Абдулла и министры иностранных дел также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны обсудили подготовку к Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая пройдет 8–10 декабря при совместном председательстве ОАЭ и Республики Сенегал, а также пути расширения международного сотрудничества в решении проблем, связанных с водными ресурсами.

Его Высочество шейх Абдулла также встретился с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Амоном Мурвирой. Стороны обсудили пути расширения сотрудничества в различных сферах с учетом приоритетов развития обеих стран.

Его Высочество шейх Абдулла присутствовал при подписании Меморандума о взаимопонимании по вопросам политических консультаций между двумя странами. Документ подписали государственный министр ОАЭ шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян и министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Амон Мурвира.

Его Высочество шейх Абдулла также встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Каей Каллас. Стороны обсудили ряд направлений сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке, а также пути укрепления безопасности и мира на региональном и международном уровнях.

Во встречах приняли участие государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль Хашими, министр промышленности и передовых технологий, специальный посланник ОАЭ по вопросам изменения климата д-р Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр внешней торговли д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян, государственный министр Лана Нуссейбе, государственный министр Саид Аль Хаджери, помощник министра иностранных дел по вопросам передовой науки и технологий Омран Шараф и постоянный представитель ОАЭ при ООН Мохамед Абушахаб.