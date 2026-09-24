Главное управление гражданской авиации приостановило рейсы иранских авиакомпаний в ОАЭ и из страны

АБУ-ДАБИ, 24 сентября 2026 года (WAM) -- Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о приостановке с четверга, 24 сентября, и до дальнейшего уведомления рейсов иранских авиакомпаний в ОАЭ и из страны.

В ведомстве сообщили, что решение принято в связи с введенным США запретом для иранских авиакомпаний на использование аэропортов в ряде стран мира.

Главное управление гражданской авиации также заявило, что будет информировать соответствующие органы и общественность о дальнейших изменениях ситуации до возобновления нормального авиасообщения между двумя странами.

Ведомство призвало получать информацию исключительно из официальных и уполномоченных источников.