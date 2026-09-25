Абдулла бин Заед встретился с премьер-министром Ливана; запущена инициатива «Один миллион ливанских специалистов по ИИ»

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян встретился с премьер-министром Ливана Навафом Саламом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны обсудили братские отношения между ОАЭ и Ливаном, а также пути расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах в интересах обеих стран и их народов.

Они также рассмотрели ряд вопросов повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН и обменялись мнениями по региональным темам, представляющим взаимный интерес.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед подтвердил стремление ОАЭ к дальнейшему укреплению сотрудничества с Ливаном, а также поддержку всех усилий, направленных на обеспечение долгосрочной безопасности и стабильности в стране и реализацию стремлений ливанского народа к развитию и процветанию.

В ходе встречи стороны объявили о запуске в сотрудничестве с правительством Ливана инициативы «Один миллион ливанских специалистов по искусственному интеллекту» в рамках Программы обмена опытом между правительствами. Инициатива отражает высокий уровень партнерства между двумя странами и их стремление расширять обмен опытом и знаниями в сфере государственного управления и технологий.

Инициатива направлена на развитие цифровых компетенций и обучение участников эффективному использованию инструментов искусственного интеллекта в работе и повседневной жизни.

В ее рамках планируется обучить один миллион граждан Ливана базовым и практическим навыкам работы с генеративным искусственным интеллектом и разработки промптов, включая формулирование запросов и постановку задач ИИ для получения точных и эффективных результатов.

Разработка промптов является одним из ключевых навыков, позволяющих людям и организациям эффективно взаимодействовать с приложениями на основе искусственного интеллекта и использовать их для совершенствования рабочих процессов и государственных услуг.

Инициатива также призвана повысить способность участников использовать инструменты ИИ для выполнения задач, повышения производительности, а также разработки инновационных идей и решений различных проблем.

Инициатива реализуется в рамках Программы обмена опытом между правительствами и направлена на передачу опыта и практик ОАЭ, а также развитие прикладного партнерства для укрепления институционального и кадрового потенциала правительств стран-партнеров.

Инициатива рассчитана на все слои ливанского общества и дает людям разного возраста, образования и профессионального опыта возможность получить практические навыки в области искусственного интеллекта и разработки промптов.

Такой подход позволит охватить большее число участников, повысить готовность общества к цифровой трансформации и расширить использование искусственного интеллекта в целях развития и внедрения инноваций.

Запуск инициативы подчеркивает стремление двух сторон укреплять сотрудничество в сфере обмена знаниями, инвестировать в навыки будущего и расширять возможности применения передовых технологий в интересах развития ливанского общества и совершенствования государственного управления.

Во встрече приняли участие государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль Хашими, государственный министр Саид Мубарак Аль Хаджери, государственный министр Халифа Шахин Аль Марар и заместитель государственного министра шейх Нахайян бин Саиф Аль Нахайян.