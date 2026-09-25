Абдулла бин Заед встретился с министрами иностранных дел и высокопоставленными официальными лицами в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел в Нью-Йорке отдельные встречи с рядом министров иностранных дел, участвующих в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министром иностранных дел Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой.

Стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества и партнерства в различных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, продовольственную безопасность, передовые технологии, культуру, образование и здравоохранение, а также искусственный интеллект, возобновляемую энергетику и климатическую повестку.

На встречах также были рассмотрены вопросы, включенные в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН, прежде всего сотрудничество в рамках международных организаций и пути содействия региональному и международному миру и безопасности.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед подчеркнул стремление ОАЭ выстраивать прочные и взаимовыгодные отношения со странами мира, способствуя усилиям по достижению устойчивого развития.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед и главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным событиям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе встреч также обсуждалась подготовка к Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которую ОАЭ проведут совместно с Сенегалом с 8 по 10 декабря.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед также встретился с президентом и генеральным директором Международной кризисной группы Комфорт Эро. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с укреплением международного сотрудничества в решении гуманитарных проблем в различных регионах мира.

Кроме того, шейх Абдулла встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер. Основное внимание было уделено сотрудничеству между ОАЭ и МККК в гуманитарной сфере, а также путям усиления оперативного международного реагирования на гуманитарные потребности мирного населения, пострадавшего в различных регионах мира.

Во встречах приняли участие государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль Хашими, министр внешней торговли д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян, председатель Агентства помощи ОАЭ д-р Тарек Ахмед Мохамед Аль Амери, помощник министра иностранных дел по вопросам передовой науки и технологий Омран Шараф и специальный посланник министра иностранных дел по вопросам природы Разан Халифа Аль Мубарак.