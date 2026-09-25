Абдулла бин Заед встретился с премьер-министром Антигуа и Барбуды в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян встретился с премьер-министром Антигуа и Барбуды Гастоном Брауном на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в ряде сфер, включая экономику, торговлю и туризм, а также другие направления, способствующие реализации приоритетов развития обеих стран.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы, включенные в повестку дня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Шейх Абдулла бин Заед подчеркнул стремление ОАЭ к дальнейшему укреплению сотрудничества с Антигуа и Барбудой в интересах обеих стран и их народов.

Во встрече приняли участие государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль Хашими, министр внешней торговли д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди и посланник министра иностранных дел по странам Карибского бассейна и Тихоокеанского региона Омар Шехаде.