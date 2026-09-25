Мансур бин Заед принял заместителя главнокомандующего Ливийской арабской армией

АБУ-ДАБИ, 25 сентября 2026 года (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян принял в Абу-Даби заместителя главнокомандующего Ливийской арабской армией генерал-лейтенанта Саддама Халифу Хафтара.

В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления и дальнейшего развития отношений между ОАЭ и Ливией в различных сферах в интересах двух стран. Они также обменялись мнениями по ряду региональных вопросов и актуальных событий.