В ОАЭ проходит 15-й Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

АБУ-ДАБИ, 26 сентября 2026 года (WAM) -- В субботу в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC) открылся 15-й Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Шестидневный конгресс собрал около 5 тыс. участников, в том числе министров, высокопоставленных должностных лиц и экспертов, а также представителей правительств, международных организаций, гражданского общества, академических и научно-исследовательских учреждений и молодежи со всего мира.

В конгрессе участвуют представители более 97 стран, включая свыше 32 министров юстиции и внутренних дел, а также 93 эксперта и специалиста. Широкое международное представительство подчеркивает значимость обсуждаемых на форуме вопросов.

В ближайшие дни Абу-Даби станет площадкой для глобального диалога, призванного определить международные приоритеты в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия на ближайшие пять лет. В основе работы конгресса лежит общее стремление укреплять верховенство права и выстраивать системы правосудия, ориентированные на человека. Участники намерены перевести диалог, сотрудничество, инновации и ответственное использование технологий в практические партнерства и решения, способные приносить долгосрочную пользу людям и планете.