Три автоколонны ОАЭ доставили в сектор Газа 458 тонн гуманитарной помощи в рамках операции «Благородный рыцарь 3»

АБУ-ДАБИ, 27 сентября 2026 года (WAM) -- На этой неделе в сектор Газа прибыли три автоколонны ОАЭ в составе 28 грузовиков, доставивших 458 тонн гуманитарной помощи в рамках операции «Благородный рыцарь 3». Поставки осуществляются в рамках продолжающихся усилий ОАЭ по поддержке палестинского народа и обеспечению его основных потребностей.

Автоколонны доставили продовольствие, материалы для временного размещения, а также необходимые грузы для работы центральной кухни. Помощь направлена на расширение гуманитарной поддержки и облегчение положения палестинского населения.

С учетом последних поставок общее число грузовиков, въехавших в сектор Газа с начала операции «Благородный рыцарь 3», достигло 14 341. Всего в анклав доставили 136 891 тонну гуманитарной помощи.

Команда операции «Благородный рыцарь 3» продолжает готовить к отправке автоколонны с гуманитарной помощью в Логистическом центре гуманитарной помощи ОАЭ в Эль-Арише. Здесь грузы принимают, сортируют и подготавливают к отправке в сектор Газа, обеспечивая непрерывность поставок и их доставку нуждающимся..