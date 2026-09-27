Саиф бин Заед провел встречи с министрами юстиции и внутренних дел ряда стран

АБУ-ДАБИ, 27 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр внутренних дел ОАЭ генерал-лейтенант Его Высочество шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян встретился с рядом министров юстиции и внутренних дел братских и дружественных стран на полях проходящего в Абу-Даби 15-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

В ходе встреч министры обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и обсудили практическую реализацию принципов «Абу-Дабийской декларации». Речь шла о развитии сотрудничества и партнерства, которые позволят укрепить возможности для противодействия вызовам и повысить эффективность совместных усилий по обеспечению безопасности, стабильности и процветания.