Минюст ОАЭ и Евроюст подписали меморандум о взаимопонимании

АБУ-ДАБИ, 27 сентября 2026 года (WAM) -- Министр юстиции ОАЭ Абдулла Султан бин Авад Аль Нуайми встретился с президентом Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст) Михаэлем Шмидом.

Вместе с Михаэлем Шмидом министр осмотрел павильон Министерства юстиции на 15-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который проходит в центре ADNEC в Абу-Даби.

В ходе визита стороны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление судебного сотрудничества и обмен опытом в сфере уголовного правосудия.