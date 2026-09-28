Цены на нефть выросли более чем на 1%, Brent достигла 106,14 доллара за баррель

СИНГАПУР, 28 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть выросли более чем на 1% в ходе ранних торгов в Азии в понедельник.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,82 доллара, или 1,74%, до 106,14 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,14 доллара, или 1,23%, до 93,55 доллара за баррель.

В последние торговые сессии цены на нефть остаются волатильными на фоне сохраняющихся опасений по поводу возможных перебоев с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока.