Цены на золото и другие драгоценные металлы снизились

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 28 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на золото в понедельник снизились более чем на 2% на фоне роста нефтяных котировок, который усилил инфляционные опасения и ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

К 03:57 по Гринвичу золото на спотовом рынке подешевело на 2,1% до 4 198,10 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США снизились на 2,1% до 4 231 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке подешевело на 3,4% до 62,08 доллара за унцию, платина — на 2,7% до 1 730,78 доллара, палладий — на 2,8% до 1 231,46 доллара за унцию.