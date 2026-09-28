Десятки тысяч спортсменов приняли участие в Московском марафоне

МОСКВА, 28 сентября 2026 года (WAM) -- Десятки тысяч человек из России и других стран собрались в воскресенье на 13-м Московском марафоне, сообщает Viory.

Директор мероприятия Дмитрий Тарасов отметил, что ранее ни один российский марафон не собирал 60 тыс. участников. По его словам, сегодня сообщество любителей бега в Москве насчитывает около миллиона человек, включая тех, кто занимается бегом в парках. Он подчеркнул, что Московский марафон стал отражением того, насколько активно город живет бегом и спортом.

Организатор добавил, что в соревнованиях приняли участие атлеты более чем из 40 стран мира, 800 городов России и 84 субъектов РФ.

Московский марафон — крупнейшее беговое событие, которое проводится в столице с 2013 года. Соревнования включают классическую дистанцию и забег-спутник на 10 километров. В этом году попробовать свои силы приехали бегуны из Кении, Эфиопии, Марокко и Китая.