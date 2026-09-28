КАТМАНДУ, 28 сентября 2026 года (WAM) -- Гуманитарная команда ОАЭ продолжает оказывать помощь пострадавшим в Непале, обеспечивая семьи и местные общины продовольствием и предметами первой необходимости. Параллельно ведется работа по реализации проектов для раннего восстановления, призванных помочь населению вернуться к нормальной жизни.

Руководитель гуманитарной команды ОАЭ в Непале доктор Ахмед Аль-Мансури отметил, что поддержка со стороны ОАЭ не ограничивается экстренной продовольственной помощью. Она также включает оценку потребностей пострадавших районов и реализацию проектов с учетом наиболее насущных задач на этапе раннего восстановления.

По его словам, совместно с соответствующими органами Непала ведется работа по восстановлению основных услуг и созданию условий для возвращения местных жителей к обычной жизни, а также по смягчению последствий сложной гуманитарной ситуации в стране.

Аль-Мансури подчеркнул, что эта работа отражает неизменную приверженность ОАЭ поддержке народов и общин, пострадавших от кризисов и стихийных бедствий, а также оказанию помощи нуждающимся по всему миру.