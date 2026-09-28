Президент ОАЭ принял министра иностранных дел Турции

АБУ-ДАБИ, 28 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

В ходе встречи Фидан передал Его Высочеству приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его пожелания дальнейшего процветания и развития ОАЭ. Президент ОАЭ, в свою очередь, попросил передать Эрдогану ответные приветствия и пожелания дальнейшего процветания и благополучия Турции и ее народа.

Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами и пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений в интересах ОАЭ и Турции.

На встрече также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, прежде всего ситуацию на Ближнем Востоке и предпринимаемые усилия по укреплению безопасности и стабильности, а также достижению прочного мира в регионе.

Во встрече приняли участие наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; представитель правителя в регионе Аль-Дафра Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян; заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Его Высочество генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян; председатель совета директоров Управления Заеда по делам людей решимости Его Высочество шейх Халид бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; министр толерантности и мирного сосуществования шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, а также ряд шейхов и официальных лиц.