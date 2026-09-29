Генпрокурор ОАЭ обсудил укрепление судебного сотрудничества со Швейцарией и Казахстаном

АБУ-ДАБИ, 28 сентября 2026 года (WAM) -- Генеральный прокурор ОАЭ доктор Хамад Саиф Аль Шамси на отдельных встречах с генеральным прокурором Швейцарии Штефаном Блеттлером и заместителем генерального прокурора Республики Казахстан Жумагали Асхатом Жумагалиулы обсудил укрепление судебного сотрудничества, обмен опытом и расширение координации по трансграничным делам.

Встречи состоялись на полях 15-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Абу-Даби.

На встрече с Блеттлером стороны обсудили пути расширения судебного сотрудничества и обмена опытом в противодействии новым формам преступности. Переговоры с Жумагали были посвящены укреплению взаимодействия между органами прокуратуры и развитию механизмов сотрудничества по трансграничным делам.