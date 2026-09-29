Абу-Дабийская декларация определяет пятилетний план борьбы с финансовыми преступлениями — представитель ООН

АБУ-ДАБИ, 28 сентября 2026 года (WAM) -- Абу-Дабийская декларация, принятая на 15-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, определяет пятилетний план по усилению борьбы с финансовыми преступлениями. Об этом заявил региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в странах ССАГЗ Хатем Али.

В беседе с Информационным агентством ОАЭ WAM Али отметил, что одним из важнейших итогов конгресса стало общее понимание необходимости расширять возможности граждан и местных сообществ, чтобы они могли содействовать правительствам, правоохранительным органам и органам уголовного правосудия в предупреждении преступности и борьбе с ней, в том числе за счет общественных связей и использования социальных сетей.

По его словам, декларация также определяет меры по усилению борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и новыми видами финансовых преступлений, особенно связанными с использованием искусственного интеллекта и кибертехнологий.