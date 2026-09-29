Абдулла бин Заед встретился с министрами иностранных дел в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел в Нью-Йорке отдельные встречи с рядом министров иностранных дел, участвующих в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он встретился с министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом, министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном, министром иностранных дел и по делам Карибского сообщества (КАРИКОМ) Тринидада и Тобаго Шоном Соберсом, а также министром иностранных дел, зарубежной занятости и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом.

На встречах обсуждались пути укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в ряде сфер, включая экономику, торговлю, инвестиции, культуру, туризм, энергетику и искусственный интеллект.

Его Высочество шейх Абдулла вновь подтвердил поддержку ОАЭ многостороннего сотрудничества и международных партнерств, направленных на содействие развитию и реализацию стремления народов к стабильности и устойчивому экономическому процветанию.

На встречах также обсуждалась подготовка к Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которую ОАЭ проведут совместно с Сенегалом с 8 по 10 декабря, а также международные усилия по развитию инноваций и использованию передовых технологий для решения проблем в водной сфере, укрепления водной безопасности и содействия устойчивому развитию.

Во встречах приняли участие государственный министр Лана Нуссейбе, государственный министр Саид Аль Хаджери, постоянный представитель ОАЭ при ООН Мохамед Абушахаб и посланник министра иностранных дел по странам Карибского бассейна и Тихоокеанского региона Омар Шехаде.