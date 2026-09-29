Мансур бин Заед и наследный принц Саудовской Аравии обсудили братские отношения

ЭР-РИЯД, 29 сентября 2026 года (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян встретился сегодня в Эр-Рияде с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Его Королевским Высочеством Мохаммедом бин Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом.

Во встрече принял участие министр обороны Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Халид бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

В ходе встречи стороны обсудили братские отношения между двумя странами, а также развитие ситуации в регионе.

В ходе визита Его Высочество шейха Мансура бин Заеда сопровождали генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Али бин Хаммад Аль Шамси, председатель Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям Али Саид Матар Аль Нейяди, генеральный секретарь Совета Tawazun по поддержке обороноспособности д-р Нассер Хумейд Аль Нуайми и ряд высокопоставленных должностных лиц.

По завершении братского визита шейх Мансур бин Заед покинул Саудовскую Аравию. Его Высочество проводили министр обороны Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Халид бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и ряд официальных лиц.