Национальная гвардия ОАЭ и Национальная жандармерия Франции обсудили расширение сотрудничества

АБУ-ДАБИ, 29 сентября 2026 года (WAM) -- Командующий Национальной гвардией ОАЭ генерал-майор Салех Мохаммед бин Меджрен Аль Амери принял в штаб-квартире Национальной гвардии генерального инспектора Вооруженных сил Франции по вопросам жандармерии генерала Самюэля Дюбюи.

В ходе встречи стороны обсудили направления совместного сотрудничества и пути его дальнейшего развития и укрепления.

Они также обменялись опытом и практическими наработками в сферах, представляющих взаимный интерес, с целью расширения координации и взаимодействия между Национальной гвардией ОАЭ и Национальной жандармерией Франции.

Стороны рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества для достижения общих целей и укрепления связей между двумя ведомствами.