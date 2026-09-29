ОАЭ решительно осудили штурм двора мечети Аль-Акса и предупредили об опасности эскалации

АБУ-ДАБИ, 29 сентября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили штурм двора мечети Аль-Акса министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром, которого сопровождали поселенцы под охраной израильской полиции. В ОАЭ назвали произошедшее провокационной эскалацией и неприемлемым проявлением экстремизма.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ призвало правительство Израиля взять на себя полную ответственность, осудить эти враждебные действия и привлечь к ответственности всех причастных, в особенности министров и других должностных лиц израильского правительства.

ОАЭ подчеркнули, что продолжающиеся нападения и подстрекательство к ненависти и насилию являются проявлением систематической экстремистской кампании, направленной не только против братского палестинского народа, но и угрожающей общественной стабильности и ведущей к дальнейшей эскалации.

ОАЭ также подчеркнули необходимость соблюдать историко-правовой статус-кво мечети Аль-Акса, обеспечивать защиту всех религиозных святынь и уважать роль Иорданского Хашимитского Королевства в управлении вакуфами и делами мечети Аль-Акса.