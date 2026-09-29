Президент ОАЭ и президент Замбии обсудили развитие двусторонних отношений

АБУ-ДАБИ, 29 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял сегодня президента Республики Замбия Его Превосходительство Хакаинде Хичилему, находящегося с рабочим визитом в ОАЭ.

В ходе встречи Его Высочество приветствовал президента Хичилему и пожелал ему успешной работы в течение нового президентского срока, а также дальнейших успехов в осуществлении планов и задач, отвечающих интересам страны и ее народа.

Президент ОАЭ и президент Замбии рассмотрели развитие отношений между двумя странами, прежде всего в сферах экономики, возобновляемой энергетики и инфраструктуры. Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в интересах обеих стран и в соответствии с приоритетами их развития.

Стороны подтвердили намерение и далее укреплять двусторонние отношения, которые насчитывают более 50 лет, и развивать сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес. Они также подчеркнули важность расширения партнерства в интересах экономической диверсификации обеих стран и повышения их благосостояния.

В ходе встречи также обсуждался ход переговоров по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами. Стороны выразили надежду, что его подписание станет важным этапом в развитии экономических отношений и создаст прочную основу для расширения сотрудничества между государственным и частным секторами.

Во встрече приняли участие наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, представитель правителя в регионе Аль-Дафра Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян, председатель Федерального национального совета Сакр Гобаш, председатель Фонда Zayed for Good Его Высочество шейх Нахайян бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Его Высочество генерал-лейтенант шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян, председатель попечительского совета Управления имени Заеда по делам людей решимости Его Высочество шейх Халид бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по вопросам развития и делам павших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, министр по вопросам толерантности и мирного сосуществования шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, а также ряд шейхов, министров, официальных лиц и граждан.