Цены на нефть растут, Brent торгуется по 103,73 доллара за баррель

СИНГАПУР, 30 сентября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть выросли в среду на ранних торгах в Азии.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,14 доллара, или 1,11%, до 103,73 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) прибавила 34 цента, или 0,38%, до 89,72 доллара за баррель.

По итогам сентября Brent может подорожать примерно на 14%, что станет самым значительным ростом за месяц с июля. WTI может прибавить около 4% после того, как в течение месяца ее цена впервые с мая превысила 106 долларов за баррель.