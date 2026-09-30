В ДР Конго число случаев Эболы превысило 8 000

КИНШАСА, 30 сентября 2026 года (WAM) -- Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго достигло 8 116, увеличившись более чем на 2 000 за последний месяц, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения страны (INSP).

По данным института, на 1 сентября в стране было подтверждено 6 100 случаев заражения вирусом Эбола, 2 950 человек скончались.

В заявлении института говорится, что за последние сутки были зарегистрированы 49 новых случаев заражения, 23 летальных исхода и 18 случаев выздоровления. Таким образом, с начала вспышки общее число подтвержденных случаев достигло 8 116, в том числе 3 924 со смертельным исходом.