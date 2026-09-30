Россия планирует увеличить объем добычи угля до 662 млн тонн к 2050 году

МОСКВА, 30 сентября 2026 года (WAM) -- Объем добычи угля в России к 2050 году может вырасти до 662 млн тонн. Достижение такого показателя заложено в программу развития угольной промышленности страны, сообщается на сайте правительства России, передает TV BRICS.

Утвержденная правительством программа предполагает поддержание действующих мощностей угледобычи и создание условий для формирования новой сырьевой базы угольной промышленности.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, к 2050 году предполагается рост валовой добавленной стоимости отрасли в шесть раз, а совокупный мультипликативный эффект составит 10 трлн рублей.

За восемь месяцев 2026 года Россия нарастила экспорт угля на 7,2 процента, сообщается на сайте правительства.