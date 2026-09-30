Президент ОАЭ и король Нидерландов обсудили двусторонние отношения и региональные события

АБУ-ДАБИ, 30 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от Его Величества короля Нидерландов Виллема-Александра.

В ходе разговора стороны обсудили стратегическое сотрудничество между двумя странами и возможности дальнейшего укрепления двусторонних отношений, прежде всего в сферах экономики и развития, в интересах обеих стран и благополучия их народов.

Стороны также обсудили Конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года, которая пройдет в ОАЭ в декабре. Его Высочество и король Виллем-Александр подтвердили приверженность двух стран дальнейшему укреплению сотрудничества в этой важной сфере в поддержку устойчивого развития для будущих поколений.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, уделив особое внимание развитию ситуации на Ближнем Востоке. Они подчеркнули важность укрепления безопасности и стабильности в регионе, а также дальнейшего продвижения усилий по достижению всеобъемлющего и прочного мира в интересах народов региона.