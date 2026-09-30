Инцидент, связанный с безопасностью, на рейсе flydubai из Дубая в Тель-Авив взят под контроль

АБУ-ДАБИ, 30 сентября 2026 года (WAM) -- Главное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA) сообщило, что на рейсе flydubai FZ1073, выполнявшем 30 сентября полет из Международного аэропорта Дубая в Международный аэропорт имени Бен-Гуриона, произошел инцидент, связанный с безопасностью. Ситуацию удалось взять под контроль.

В связи с произошедшим самолет изменил маршрут и совершил экстренную посадку в аэропорту Табука в Саудовской Аравии.

В результате инцидента пострадали несколько членов экипажа. Их доставили в больницу в Саудовской Аравии для оказания необходимой медицинской помощи.

В GCAA подчеркнули, что безопасность пассажиров и членов экипажа остается главным приоритетом ведомства.

Следственные группы GCAA совместно с компетентными органами продолжают выяснять причины и обстоятельства инцидента, в том числе анализируют эксплуатационные аспекты и вопросы безопасности.

GCAA призвало не распространять неофициальную информацию и не делать выводов до завершения расследования. О его результатах будет сообщено дополнительно.