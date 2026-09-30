Абдулла бин Заед и глава МИД Израиля обсудили двусторонние отношения по телефону

АБУ-ДАБИ, 30 сентября 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром обсудил двусторонние отношения и пути их дальнейшего укрепления.

Стороны также обменялись мнениями по поводу ситуации в регионе.

В ходе разговора Его Высочество также осведомился о благополучии пассажиров рейса flydubai из Дубая в Тель-Авив, где произошел инцидент, связанный с безопасностью, который удалось взять под контроль. Он пожелал пассажирам крепкого здоровья и благополучия и передал приветствия их семьям.