ОАЭ осудили убийство членов экипажа нефтяного танкера

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты осудили убийство нескольких членов экипажа и ранение других в ходе операции по освобождению захваченного у побережья Сомали танкера MT Honour 25, перевозившего нефтепродукты. В ОАЭ подчеркнули, что эти преступные действия представляют серьезную угрозу безопасности морского судоходства и международных торговых маршрутов.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ выразили солидарность с семьями погибших и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В ведомстве подчеркнули, что безопасность морского судоходства является важнейшим условием стабильности мировой экономики и международной торговли.

ОАЭ вновь призвали укреплять региональное и международное сотрудничество для защиты торговых судов, обеспечения безопасности их экипажей и поддержания безопасности и стабильности морского судоходства.