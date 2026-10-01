Цены на нефть держатся около 98 долларов, Brent показала максимальный рост за месяц с июля

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 1 октября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть в начале торгов в Азии в четверг почти не изменились после роста накануне и заметного повышения по итогам сентября.

Фьючерсы на нефть Brent к 00:45 по Гринвичу выросли на 12 центов, или 0,1%, до 98,15 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 7 центов, или 0,1%, до 90,35 доллара за баррель.

В среду обе эталонные марки подорожали примерно на 1 доллар за баррель.

По итогам сентября Brent выросла примерно на 14%, показав максимальный рост за месяц с июля. WTI за месяц прибавила около 5%, передает Reuters.