Генпрокурор ОАЭ распорядился провести расследование инцидента на рейсе flydubai

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2026 года (WAM) -- Генеральный прокурор ОАЭ д-р Хамад Саиф Аль Шамси распорядился сформировать следственную группу из профильных сотрудников прокуратуры для расследования инцидента на рейсе flydubai FZ1073, который в среду следовал из Международного аэропорта Дубая в Тель-Авив, затем изменил маршрут и благополучно приземлился в аэропорту Табука в Саудовской Аравии.

Решение было принято после заявления flydubai о том, что во время полета в кабине пилотов произошел конфликт. Находившиеся на борту члены экипажа вмешались и взяли ситуацию под контроль.

Следственная группа приступила к работе во взаимодействии с Главным управлением гражданской авиации ОАЭ (GCAA) и компетентными органами страны. Генеральный прокурор поручил принять все необходимые меры для сбора информации и доказательств, установления обстоятельств и мотивов произошедшего, а также проверить, имел ли инцидент отношение к террористической деятельности или целям и был ли он заранее спланирован либо совершен по чьему-либо указанию.

Аль Шамси подчеркнул, что расследование продолжается, и призвал общественность воздерживаться от спекуляций и распространения непроверенной информации до завершения компетентными органами сбора и проверки фактов. Он также призвал не делать преждевременных выводов и ориентироваться только на информацию и заявления из официальных источников.

Судебные органы ОАЭ вправе расследовать этот инцидент в соответствии с действующим законодательством, поскольку самолет зарегистрирован в ОАЭ и летает под флагом страны. В связи с этим законодательство ОАЭ распространяется на преступления, совершенные на борту воздушного судна, даже если они произошли за пределами территории страны.