Руководители ОАЭ поздравили президента Палау с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравление президенту Республики Палау Сурангелу С. Уиппсу-младшему по случаю Дня независимости его страны.

Аналогичные поздравления президенту Палау направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.