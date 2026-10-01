Руководители ОАЭ поздравили президента Нигерии с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравление президенту Федеративной Республики Нигерия Боле Ахмеду Тинубу по случаю Дня независимости его страны.

Аналогичные поздравления президенту Нигерии направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.