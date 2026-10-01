ОАЭ следят за ситуацией в связи с инцидентом на рейсе flydubai, следовавшем в Тель-Авив

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты внимательно следят за ситуацией в связи с инцидентом на рейсе flydubai FZ1073, следовавшем из Международного аэропорта Дубая в Тель-Авив. Самолет изменил маршрут и благополучно приземлился в аэропорту Табука в Саудовской Аравии.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ говорится, что генеральный прокурор ОАЭ Хамад Аль Шамси распорядился сформировать следственную группу из профильных сотрудников прокуратуры для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. Решение было принято после заявления flydubai о том, что во время полета в кабине пилотов произошел конфликт. Находившиеся на борту члены экипажа вмешались и взяли ситуацию под контроль.

В министерстве подчеркнули, что судебные органы ОАЭ вправе расследовать этот инцидент в соответствии с действующим законодательством, поскольку самолет зарегистрирован в ОАЭ и эксплуатируется под флагом страны. Соответственно, законодательство ОАЭ применяется к преступлениям, совершенным на борту воздушного судна, даже если они произошли за пределами территории страны.

В ведомстве отметили, что следствие изучает все обстоятельства и мотивы произошедшего, в том числе возможную связь инцидента с террористической деятельностью или террористическими целями, а также выясняет, был ли он заранее спланирован или совершен по чьему-либо указанию. ОАЭ также выразили признательность властям Саудовской Аравии за сотрудничество и содействие в урегулировании ситуации.

Министерство призвало опираться только на информацию и заявления из официальных источников и воздерживаться от распространения предположений и непроверенных сведений до завершения расследования и публикации его результатов.