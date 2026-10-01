Руководители ОАЭ поздравили генерал-губернатора Тувалу с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравление генерал-губернатору Тувалу Темукисе Ауине Пенехуро Хауме по случаю Дня независимости.

Аналогичные поздравления генерал-губернатору Тувалу Темукисе Ауине Пенехуро Хауме и премьер-министру Фелети Тео направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.