Цены на нефть выросли на 4%, Brent завершила торги на уровне 102,31 доллара за баррель

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть по итогам торгов в четверг выросли более чем на 4 доллара за баррель после сообщений о том, что США направляют дополнительные войска и еще один авианосец на Ближний Восток. Дополнительное давление на рынок оказало решение Китая приостановить экспорт нефтепродуктов, что усилило опасения по поводу возможного обострения глобального дефицита топлива.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent завершили торги на уровне 102,31 доллара за баррель, подорожав на 4,28 доллара, или 4,37%.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) завершили торги на уровне 92,87 доллара за баррель, прибавив 2,45 доллара, или 2,71%.