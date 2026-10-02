Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне 102,28 доллара за баррель

СИНГАПУР, 2 октября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть в пятницу в целом оставались стабильными.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 03:50 по Гринвичу снизились на 3 цента, или 0,03%, до 102,28 доллара за баррель после небольшого роста в начале торгов. При этом по итогам недели нефть Brent может подешеветь примерно на 2%, несмотря на рост более чем на 4 доллара по итогам торгов в четверг.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 19 центов, или 0,2%, до 92,68 доллара за баррель. При этом по итогам недели нефть WTI может подорожать примерно на 0,3%.

В ходе предыдущей торговой сессии цены на нефть выросли после того, как китайские нефтеперерабатывающие компании приостановили экспорт нефтепродуктов на октябрь.