Золото стабильно перед публикацией данных по занятости в США, но может подешеветь вторую неделю подряд

СИНГАПУР, 2 октября 2026 года (WAM) -- Цены на золото в пятницу оставались стабильными, однако по итогам недели могут снизиться вторую неделю подряд на фоне укрепления доллара США и высокой доходности американских гособлигаций. Инвесторы ожидают публикации ключевых данных по занятости в США, которые могут дать представление о дальнейшей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.

Спотовая цена золота к 04:19 по Гринвичу практически не изменилась и составила 4 184,45 доллара за унцию. С начала недели золото подешевело более чем на 2%. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,3% до 4 214,70 доллара за унцию.

Спотовая цена серебра выросла на 0,5% до 61,18 доллара за унцию, платины — на 0,6% до 1 734,44 доллара, а палладия — на 0,9% до 1 181,93 доллара. При этом по итогам недели все три металла могут подешеветь.