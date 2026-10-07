Правитель Рас-эль-Хаймы принял посла и генерального консула Германии

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 7 октября 2026 года (WAM) -- Член Высшего совета ОАЭ, правитель Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими принял посла Германии в ОАЭ Тобиаса Тункеля и генерального консула Германии в Дубае и северных эмиратах Йенса Кристиана Гедтке, прибывших с визитом в связи со вступлением в должность.

Его Высочество приветствовал немецких дипломатов и пожелал им успехов в выполнении обязанностей, выразив надежду, что их деятельность будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Со своей стороны, немецкие дипломаты выразили правителю Рас-эль-Хаймы искреннюю благодарность за теплый прием и гостеприимство. Они подтвердили намерение и впредь содействовать развитию сотрудничества между двумя странами в интересах обеих сторон.